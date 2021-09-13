لبنان

وزير الـ "Mini Cooper"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-09-2021 | 08:04
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بدا لافتا وصول وزير الطاقة والمياه وليد فياض الى القصر الجمهوري في بعبدا، حيث كان يقود بنفسه سيارته الـ "ميني كوبر" الصفراء اللون وكأنه بذلك ينضم الى صفوف المواطنين الذين يفضلون خلال هذه الفترة استخدام السيارات الصغيرة كونها لا تستهلك كمية كبيرة من البنزين الذي يحتاج الوصول اليه ساعات طويلة من الانتظار أمام محطات البنزين.

كما بدا لافتا عدم وضعه لربطة العنق عند الوصول انما اكتفى بقميص أبيض وجاكيت محمول باليد.

لبنان

خاص

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