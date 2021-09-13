قائد الجيش استقبل دل كول وفرونتسكا وبحث معهما في الاوضاع في لبنان والمنطقة

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اللواء ستيفانو دل كول Stefano Del Col، ثم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جوانا فرونتسكا Joanna Wronecka وتم التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

