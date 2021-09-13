معطيات هامة عن أزمة المحروقات.. إليكم الجديد

قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" أنّ "الإيجابية المرتبطة بملف المحروقات لم تتجلّ بشكل كاملٍ بعد"، مشيرة إلى أن "هناك بعض الضبابية بشأن عدد البواخر التي سيتم منحها موافقات مسبقة واعتمادات من قبل مصرف لبنان".

وأوضحت المصادر أنه "حتى الآن، لا معلومات واضحة بشأن قيمة الاعتمادات التي سيرصدها البنك المركزي لاستحضار المحروقات إلى لبنان كما أنه لم تُحدد الكميات التي سيتم الحصول عليها عبر البواخر".

وفي ما خصّ المخزون الذي يلبي الأسواق، فقد ذكرت المصادر بأنّ هناك حاجة دائمة لوصول البواخر إلى لبنان، وقالت: "تقطير استحضار بواخر النفط لا ينفع ويجعلنا نقع في أزمة أكبر، والمخزون الحالي يعتبرُ حرجاً وقد لا يكفي لأسابيع قليلة".

وفي ما خصّ الدعم، فإن المصادر أوضحت أنّه "حتى الآن، ما زال العمل بالآلية القديمة سارياً حتى الساعة، أي أن الدعم مستمر على أساس دولار 8000 ليرة"، وأضافت: "توقيت وقف العمل بتلك الآلية غير محدّد حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يستمر العمل بها حتى نهاية أيلول إن لم يطرأ جديد على خط الاتصالات القائمة".

وختمت المصادر: "يجب أن يكون هناك تصريح علني بشأن استمرارية آلية الدعم أو توقفها وذلك من أجل أن يتضح مسار الأمور".