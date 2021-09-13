البنزين قد تتوفّر الخميس على السعر الجديد

استمرّت ازمة المحروقات بالتفاقم وأقفلت نسبة كبيرة من المحطات أبوابها لعدم توافر المادة، فيما قالت مصادر أصحاب المحطات لـ"اللواء" ان "المادة ربما تتوافر يوم الخميس المقبل على السعر الجديد المرتقب على اساس تسعيرة 8 الاف ليرة للدولار بدل 3900 ليرة".