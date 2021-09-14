لبنان

تسلم وتسليم في الداخلية... وتأكيد على تثبيت الاستقرار الأمني

Lebanon 24
14-09-2021 | 03:48
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قال وزير الداخلية السابق محمد فهمي خلال حفل التسلم والتسليم مع الوزير الجديد بسام مولوي: "قضيت 60 يوماً في الوزارة وتعلّمت التضحية لأن الوطن يستحقّ التضحية وهذا ما أتمنى أن أنقله للأجيال القادمة".

وتمنى للوزير مولوي أطيب التمنيات وللحكومة الجديدة من أجل العمل للمصلحة العليا للوطنية.
 
 
بدوره،شكر وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، "الوزير محمد فهمي على جهده على رأس الوزارة"، مشيراً إلى أنه "من منطلق أن الحكم إستمرارية سأعمل على إكمال ما بدأ به".

وأوضح المولوي، خلال مراسم التسليم والتسلم في وزارة الداخلية مع الوزير السابق محمد فهمي، أن "تثبيت الإستقرار الأمني وتعزيز الأمن الإجتماعي بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، سيكون الأولوية".

وشدد على "أننا سنعمل على إستيعاب الحراك الشعبي وخلق جو من التنسيق بين أجهزة الوزارة والحراك وصون حرية التعبير، مع الحرص والتأكيد على عدم التعدي على الأملاك العامة والخاصة من خلال تطبيق القوانين".

وأكد المولوي، "أننا سنعمل على إستكمال التحضيرات لإجراء الإنتخابات النيابية والبلدية والإختيارية في مواعيدها القانونية".
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