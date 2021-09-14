تسلم وتسليم في الداخلية... وتأكيد على تثبيت الاستقرار الأمني

بدوره،شكر وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، "الوزير محمد فهمي على جهده على رأس الوزارة"، مشيراً إلى أنه "من منطلق أن الحكم إستمرارية سأعمل على إكمال ما بدأ به".وأوضح المولوي، خلال مراسم التسليم والتسلم في وزارة الداخلية مع الوزير السابق محمد فهمي، أن "تثبيت الإستقرار الأمني وتعزيز الأمن الإجتماعي بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، سيكون الأولوية".وشدد على "أننا سنعمل على إستيعاب الحراك الشعبي وخلق جو من التنسيق بين أجهزة الوزارة والحراك وصون حرية التعبير، مع الحرص والتأكيد على عدم التعدي على الأملاك العامة والخاصة من خلال تطبيق القوانين".وأكد المولوي، "أننا سنعمل على إستكمال التحضيرات لإجراء الإنتخابات النيابية والبلدية والإختيارية في مواعيدها القانونية".