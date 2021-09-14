لبنان

بعد تراجع سعر الصرف في السوق الموازية.. هل بدأت أسعار السلع بالإنخفاض؟

Lebanon 24
14-09-2021 | 04:20
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أكد نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أن الأسعار بدأت منذ السبت بالانخفاض في السوبرماركت. 
وأشار في حديث لقناة "الجديد" إلى أن المحرّك الأساسي والمعيار الوحيد لتخفيض الأسعار هي المنافسة في السوق. 
 
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السوق

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