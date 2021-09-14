لبنان

بري عرض الاوضاع مع السفيرة الفرنسية وتلقى برقيات من السيسي والكاظمي

Lebanon 24
14-09-2021 | 07:02
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقرالرئاسة الثانية في عين التينة، السفيرة الفرنسية آن غريو، حيث جرى عرض للاوضاع العامة، وآخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.

على صعيد آخر، تلقى الرئيس بري برقية تعزية، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برحيل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام الشيخ عبد الامير قبلان.

كما تلقى رئيس المجلس برقية شكر، من رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي، على المواساة بضحايا فاجعة الحريق الذي وقع في مستشفى الحسين في محافظة ذي قار العراقية.

وتلقى الرئيس بري أيضا رسالة من رئيس مجموعة الصداقة الصينية اللبنانية لي كسو يونغ، حول تداعيات جائحة كورونا، وأهمية التعاون الدولي والبحث العلمي لمواجهتها.
 
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