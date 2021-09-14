رئيس الجمهورية اتصل بأبي المنى مهنئا بتوليه مشيخة العقل

اتصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالشيخ سامي أبي المنى، مهنئا بتوليه منصب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز. وتمنى له التوفيق في مسؤولياته الوطنية الجديدة.

