لبنان

رئيس الجمهورية اتصل بأبي المنى مهنئا بتوليه مشيخة العقل

Lebanon 24
14-09-2021 | 09:54
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 اتصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالشيخ سامي أبي المنى، مهنئا بتوليه منصب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز. وتمنى له التوفيق في مسؤولياته الوطنية الجديدة.
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الشيخ سامي أبي المنى

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