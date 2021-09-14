قائد الجيش استقبل وزير الدفاع الجديد قبيل مراسم التسليم والتسلم

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، بحضور أعضاء المجلس العسكري وكبار ضباط القيادة، وزير الدفاع الجديد موريس سليم، قبيل مراسم التسليم والتسلم التي شهدتها وزارة الدفاع الوطني بين الوزيرة السابقة زينة عكر والوزير الجديد.وأقيمت في باحة وزارة الدفاع مراسم التشريفات التي أدتها وحدات من القوات البحرية والجوية والشرطة العسكرية وموسيقى الجيش.