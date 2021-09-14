"حزب الله" في البقاع: صهاريج المازوت تصل من بانياس إلى بعلبك الخميس

أعلن مسؤول إعلام "حزب الله" في البقاع أحمد ريا موعد وصول صهاريج المازوت من بانياس إلى بعلبك يوم الخميس، وقال: "سيقام في المحطة الأولى بين بلدتي العين واللبوة، احتفال شعبي لاستقبال القافلة الساعة الواحدة والنصف ظهراً، والمحطة الأخيرة لقافلة صهاريج كسر الحصار عند مدخل بعلبك الجنوبي لجهة دوار دورس، ويقام هناك احتفال شعبي حاشد الساعة الثالثة بعد الظهر، في حضور وزراء ونواب المنطقة ورؤساء بلديات وفاعليات".