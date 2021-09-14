لبنان

"حزب الله" في البقاع: صهاريج المازوت تصل من بانياس إلى بعلبك الخميس

Lebanon 24
14-09-2021 | 13:35
A-
A+
Doc-P-863825-637672486875124713.jpg
Doc-P-863825-637672486875124713.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مسؤول إعلام "حزب الله" في البقاع أحمد ريا موعد وصول صهاريج المازوت من بانياس إلى بعلبك يوم الخميس، وقال: "سيقام في المحطة الأولى بين بلدتي العين واللبوة، احتفال شعبي لاستقبال القافلة الساعة الواحدة والنصف ظهراً، والمحطة الأخيرة لقافلة صهاريج كسر الحصار عند مدخل بعلبك الجنوبي لجهة دوار دورس، ويقام هناك احتفال شعبي حاشد الساعة الثالثة بعد الظهر، في حضور وزراء ونواب المنطقة ورؤساء بلديات وفاعليات".
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2021-09-15
07:30 | 2021-09-15
07:29 | 2021-09-15
07:25 | 2021-09-15
07:20 | 2021-09-15
07:16 | 2021-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website