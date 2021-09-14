لبنان

الكارثة آتية.. بعد أول شتوة

Lebanon 24
14-09-2021 | 23:03
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كتبت رحيل دندش في "الأخبار" كالعادة، مع أول زخّة مطر، سيكون اللبنانيون على موعد مع كارثة جديدة تُضاف إلى سلسلة الكوارث التي يعيشونها: فيضانات وسيول تغرق الطرقات الدولية والداخلية والأنفاق وتسبب شللاً كلياً لحركة المرور وغرق المركبات، وتترك أحياء بكاملها منكوبة، خصوصاً في العاصمة التي دخلت بلديتها في «كوما» منذ فترة طويلة. المشهد هو نفسه الذي شهدناه في "أيام العز" في السنوات الماضية، مع "إضافة بسيطة"، وهي أنه سيحدث هذا العام في ظل دولة مفلسة وبلديات خاوية... ما لم تتخذ إجراءات عاجلة وطارئة، كأن تضع الحكومة الجديدة بنداً أول على جدول مهامها: تنظيف الطرقات الدولية والداخلية من النفايات المتراكمة والأتربة التي تسد الأقنية ومصافي مياه الأمطار ومجاري الصرف الصحي.
"القصة كبيرة ومش مزحة" يقول المدير العام للطرق والمباني في وزارة الأشغال طانيوس بولس لـ"الأخبار"، مشيراً إلى أن المتعهدين يرفضون القيام بالأعمال بسبب تدهور قيمة العقود التي ما زالت على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، فضلاً عن فقدان المحروقات التي تحتاجها الآليات لنقل العمال وإنجاز الأعمال.
ومن المعلوم أن تنظيف المجاري على الطرقات الدولية من مهمات وزارة الأشغال فيما تقع صيانة الطرقات الداخلية وتنظيفها على عاتق البلديات التي تعاني من موت بطيء اليوم وبالكاد تسد رواتب موظفيها.
وبحسب مصادر مطلعة، لم يبد أي من المتعهدين حماسة للالتزام بهذه الأشغال في ظل الأوضاع الاقتصادية، في وقت تسير أعمال المتعهدين الذين تنتهي عقود معظمهم نهاية العام بمنطق "الشفشقة".
المشكلة تنطوي على شقين: الأول يتعلق بالكنس، إذ لا تكنس الطرقات كما يجب من قبل الشركات المتعهدة كنس ورفع النفايات، فهي بالكاد ترفع النفايات بالمكابس، وهو ما يمكن ملاحظته بسهولة على معظم الطرقات حيث تتكدس النفايات كما تسد الريغارات التي اقتلعت أغطية معظمها، بالتالي حتى لو عمدت وزارة الأشغال إلى تنظيف المجاري على الطرقات الدولية ستسدها النفايات من جديد.
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