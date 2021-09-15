لبنان

في تكريت قطعوا الطريق إحتجاجاً..

Lebanon 24
15-09-2021 | 01:16
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قطع عدد من المواطنين لبعض الوقت طريق عام بلدة تكريت - عكار أمام محطة درويش في البلدة وذلك بعد أن رفض صاحب المحطة بتزويد الأهالي بمادة البنزين رُغم وقوفهم ضمن طوابير وفقَ الأصول المطلوبة مطالبين بإعادة فتحها و تزويدهم بالمحروقات ،مهددين بالتصعيد.

ولاحقا أعاد الأهالي فتحها بعد أن وعدهم صاحب المحطة بتزويدهم بالمحروقات
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