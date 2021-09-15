في تكريت قطعوا الطريق إحتجاجاً..

قطع عدد من المواطنين لبعض الوقت طريق عام بلدة تكريت - عكار أمام محطة درويش في البلدة وذلك بعد أن رفض صاحب المحطة بتزويد الأهالي بمادة البنزين رُغم وقوفهم ضمن طوابير وفقَ الأصول المطلوبة مطالبين بإعادة فتحها و تزويدهم بالمحروقات ،مهددين بالتصعيد.ولاحقا أعاد الأهالي فتحها بعد أن وعدهم صاحب المحطة بتزويدهم بالمحروقات