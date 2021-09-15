لبنان

العودة إلى المدارس مستحيلة؟

Lebanon 24
15-09-2021 | 02:03
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أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أن وزير التربية الجديد عباس الحلبي تحدث عن استعداده لإيجاد الحلول التي يمكن العمل عليها وأتمنى عليه المباشرة بتطبيقها وإيجاد الأجوبة سريعاً عن كل التساؤلات.

واعتبر في حديث لـ”صوت كل لبنان”، ان العودة ليست سهلة ويمكن القول إنها شبه مستحيلة وهناك مدارس فتحت أبوابها ولا سيما التي تتبع البرنامج الفرنسي أما المدارس التي تتبع البرنامج اللبناني والتي فتحت أبوابها لا تزال قليلة.

وقال عبود: هدفنا أن يكون الأساتذة مرتاحون وحيث يكون هناك اتفاق على تأمين مطالب الأساتذة نكون متعاونين ولكن للأسف هناك أكثرية غير متعاونة.
 
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