لبنان

طرابلسي: البطاقة التربوية هي الحل

Lebanon 24
15-09-2021 | 02:24
A-
A+
Doc-P-863997-637672948479482260.jpg
Doc-P-863997-637672948479482260.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد النائب ادغار طرابلسي عبر حسابه على "تويتر": "البطاقة التربوية هي الحل. طالما المدارس الرسمية غير قادرة على تعليم جميع تلامذة لبنان، يكون واجب الدولة ان تساهم مع دافعي الضرائب بتعليم أولادهم. هذا الدعم يساند الاساتذة والمدارس في رسالتهم. نطالب البرلمان باقرار اقتراحنا: الهوية التربوية، البطاقة التربوية. 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2021-09-15
07:35 | 2021-09-15
07:30 | 2021-09-15
07:29 | 2021-09-15
07:25 | 2021-09-15
07:20 | 2021-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website