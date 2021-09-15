طرابلسي: البطاقة التربوية هي الحل

غرد النائب ادغار طرابلسي عبر حسابه على "تويتر": "البطاقة التربوية هي الحل. طالما المدارس الرسمية غير قادرة على تعليم جميع تلامذة لبنان، يكون واجب الدولة ان تساهم مع دافعي الضرائب بتعليم أولادهم. هذا الدعم يساند الاساتذة والمدارس في رسالتهم. نطالب البرلمان باقرار اقتراحنا: الهوية التربوية، البطاقة التربوية.

"البطاقة التربوية" هي الحل. طالما المدارس الرسمية غير قادرة على تعليم جميع تلامذة لبنان، يكون واجب الدولة ان تساهم مع دافعي الضرائب بتعليم اولادهم. هذا الدعم يساند الاسااذة والمدارس في رسالتهم. نطالب البرلمان باقرار اقتراحنا: #الهوية_التربوية#البطاقة_التربوية@Asaad_dargham — Edgard Traboulsi (@EdgardTraboulsi) September 15, 2021