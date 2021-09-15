بعدَ المحروقات.. طوابير أمام الدوائر الرسمية

بعدَ أزمةِ المحروقات وطوابيرها أمام محطات الوقود ،تشهد وزارة المالية - مكتب عكّار زحمة وطابور خانق من المواطنين أمام مكاتبها وذلك لإجراء معاملاتهم وتعود هذه المعاناة في الدوائر الرسمية كافة منها الدوائر العقارية و المساحة و التنظيم المدني بسبب شح المحروقات والتقنين القاسي من قبل اصحاب المولدات.