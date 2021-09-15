تسليم وتسلم في الإعلام.. قرداحي: سأكتقي بالقول المسامح كريم

تم اليوم التسليم والتسلم في وزارة الاعلام بين الوزيرة السابقة الدكتورة منال عبد الصمد نجد وخلفها الوزير جورج قرداحي.



وقد عددت عبد الصمد انجازاتها في الوزارة، ووعد الوزير قرداحي بمتابعتها، وقال: "سمعنا الكثير من الكلام لكن لن أرد وسأكتفي بالقول الله يسامحكم، المسامح كريم".