لبنان

وسيلة تنقل جديدة... اليكم ما فعله تلاميذ المدرسة (صورة)

Lebanon 24
15-09-2021 | 05:43
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمجموعة من الطلاب وهم يستقلون شاحنة مخصصة لنقل المواشي، بهدف الوصول الى مدارسهم. ويهدف الطلاب من خلال الصورة التعبير عن استيائهم من أزمة البنزين المستمرة التي قد تعيق عامهم الدراسي.
 
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تلاميذ

بنزين

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