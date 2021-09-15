وسيلة تنقل جديدة... اليكم ما فعله تلاميذ المدرسة (صورة)

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمجموعة من الطلاب وهم يستقلون شاحنة مخصصة لنقل المواشي، بهدف الوصول الى مدارسهم. ويهدف الطلاب من خلال الصورة التعبير عن استيائهم من أزمة البنزين المستمرة التي قد تعيق عامهم الدراسي.