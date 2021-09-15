لبنان

وزير الاشغال عرض مع ابي رميا شؤونا انمائية

Lebanon 24
15-09-2021 | 08:25
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 استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا.

اثر اللقاء، قال ابي رميا: "اجرينا جولة أفق عامة عن الاوضاع الراهنة وخصوصا ان وزارة الاشغال لها علاقة بحياة المواطن على صعيد البنى التحتية، وتناولنا الملفات الوطنية الكبيرة كإعادة إعمار مرفأ بيروت، النقل العام والاملاك البحرية والمرافق وغيرها، اضافة الى الشؤون الانمائية العائدة الى قضاء جبيل والملفات التي تعنى بالسلامة العامة".

واثنى على "رؤية الوزير الواضحة وتصوره وطريقة وضع المداميك الاساسية ضمن الفترة المتبقية قبل الاستحقاق الانتخابي"، متمنيا "للوزير الصديق التوفيق في مهماته".


ووجه ابي رميا تحية الى الوزير السابق الدكتور ميشال نجار الذي "عمل في ظروف صعبة وتربطني به علاقة وثيقة".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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