حملة تلقيح في جامعة البلمند لثانويات ومدارس منطقة عاليه

أقامت جامعة البلمند في سوق الغرب حملة تلقيح واسعة لطلاب وأساتذة المدارس والثانويات في منطقة عاليه، من نوع Pfizer لطلاب الصف الثالث ثانوي(Grade 12)، بالإضافة إلى طلاب جامعة البلمند، وذلك في حضور مديري المدارس والثانويات وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية.وقد نوهت المراكز الثانويات والمدارس المشاركة بالخطوة من قبل إدارة جامعة البلمند تجاه أهالي المنطقة، ولا سيما رئيس الجامعة الدكتور الياس وراق ومستشاره للشؤون الصحية ومدير مركز التحصين الدكتور يوسف باسيم.