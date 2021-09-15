دلال غادرت منزلها منذ كانون الثاني الماضي ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئا؟

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:دلال صالح الفلاح (مواليد عام 1937، سورية)التي غادرت بتاريخ 25-1-2021، منزلها الكائن في محلة الجناح، ولم تعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، على الرقم: 451162-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.