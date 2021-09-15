سرقة كابل الكهرباء الرئيسي لمحطة "هيبكو" في الجية

أقدم مجهولون على سرقة الكابل الرئيسي، الذي يغذي محطة "هيبكو" للمحروقات، على الأوتوستراد الساحلي في الجية، الواقعة على المسرب الشرقي من الأوتوستراد، بعد مفرق بلدة بعاصير، ودار افتاء جبل لبنان. وتم ابلاغ القوى الأمنية ومؤسسة كهرباء لبنان، وتم فتح تحقيق بالحادث.