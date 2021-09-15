"لست مرشحا لرئاسة الجمهورية"... باسيل: لم أطرح رفع العقوبات عني

رأى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "الوضع بحاجة لتغيير فعلي حقيقي أقله بالسياسات الخاطئة التي استفادت منها منظومة سياسية ومالية على مدى ثلاثين عاما".

وقال باسيل لـ"التلفزيون العربي" إن "فكرة "الرئيس القوي والمكون القوي" ضمن التوازن محوها بين عامي 1990 و2005، وعندما عادت رأوا انها لا تناسب مصلحتهم، اي مصلحة المنظومة، وقوامها رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري واخرون، وهي تبحث دائما عن غطاء مسيحي يستعملونه واجهة، وهمهم خنق الرئيس القوي والشريك القوي الذي لا يتعايش مع مطالبهم ولا يلبيها".

وأكد أنه "لو اعتمدت خطة الكهرباء التي وضعناها عام 2010، كنا وفرنا الكثير على اللبنانيين مما نعانيه اليوم ونأمل ان تتمكن الحكومة الجديدة من معالجة موضوع الطاقة".

وأضاف: "نريد الانتخابات في وقتها على اساس القانون القائم الذي كلفنا سنوات للوصول اليه، مع تحسينات، ومع الحفاظ على حق المنتشرين بالاقتراع".

وأوضح باسيل أنه قال سابقا أنه ليس مرشحا لرئاسة الجمهورية، وطالما الرئيس عون في بعبدا لا يتناول هذا الموضوع، وأشار إلى أن أمام وجع الناس الانتخابات الرئاسية تفصيل.

وأعلن أنه لم يطرح رفع العقوبات عنه ولن يطرحه مع اي جهة داخلية وخارجية، وقال: "وُضعت العقوبات لأسباب سياسية وجائرة: الاولى علاجها سياسي والثانية علاجها قانوني واداري".