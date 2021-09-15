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لبنان
البقاء ضمن الفريق الاستشاري
Lebanon 24
15-09-2021
|
17:05
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طلب وزراء في خلية إدارة الملف التفاوضي مع المؤسسات الخارجية المالية من موظفين وخبراء البقاء ضمن فريقهم الاستشاري، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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