لبنان

البقاء ضمن الفريق الاستشاري

Lebanon 24
15-09-2021 | 17:05
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طلب وزراء في خلية إدارة الملف التفاوضي مع المؤسسات الخارجية المالية من موظفين وخبراء البقاء ضمن فريقهم الاستشاري، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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