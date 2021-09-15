لبنان

عدوان لـ"الأنباء" الكويتية: مسارنا في المعارضة وعدم إعطاء الثقة للحكومة

Lebanon 24
15-09-2021 | 17:20
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أعلن نائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان الاستمرار في موقع المعارضة وعدم إعطاء الحكومة الجديدة الثقة بحسب المسار منذ سنتين.
وقال في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية: "وفق النظام الحزبي للقوات نحن سنجتمع لاتخاذ القرار بخصوص إعطاء الثقة أم لا فور تعيين موعد جلسة الثقة، وليس من اللائق استباق الإعلان، انما مسار الحزب منذ الاستقالة من الحكومة في أكتوبر 2019 أعلن انه سيكون في موقع المعارضة، ورفض المشاركة في حكومة".
وقال عدوان: "يستحيل مع المنظومة المتحكمة التوصل الى معالجات حقيقية. واننا نطالب بانتخابات مبكرة لتغيير هذه المنظومة التي عزلت لبنان عن محيطه العربي والدولي وأمعنت فسادا وهدرا، إضافة الى المطالبة بحكومة من أصحاب الاختصاص والمستقلين فإذا بنا نعود للمحاصصة".
المصدر: الانباء الكويتية
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