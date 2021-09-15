لبنان

البيان اليوم: لا مطوّلات بل إضافات مقتضبة

Lebanon 24
15-09-2021 | 17:32
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أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "هناك توجّهاً لإقرار البيان الوزاري في جلسة مجلس الوزراء اليوم من دون إدخال تعديلات جوهرية عليه لا سيما أن هناك نقاطا تم الاتفاق عليها في خلال اجتماعات السرايا".
وفهم من المصادر ان "نقاشا سيشهده البيان بعدما تسلم الوزراء نسخة من مسودة البيان وقد تكون هناك إضافات مقتضبة مع العلم أن هناك ملاحظات ادلى بها أعضاء اللجنة وتم الأخذ بها".
وعلمت "اللواء" أنه "طلب إلى الوزراء عدم التسريب والالتزام بما يدلي به وزير الإعلام".
ووفق المعلومات فإن كل نقطة متروك بحثها لاجتماع اليوم خصوصا ان النقاط غير فضفاضة وبعضها ترك من دون تفاصيل على أن موضوع رفع الحضانات ترك الحكومة مجتمعة من أجل صياغة بند لا يحتمل الخلاف أو التباين.
ورأت المصادر ان "المجلس سيخرج بتأكيد على الالتزام بميثاق شرف منعا لتسريب من هنا وهناك"، مشيرة إلى أن "لا التزامات أو تعهدات طويلة الأمد وإنما مجموعة خطط للعمل كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي".
ولفتت الى ان "ما من مطولات أو نقاط تتضمن شروحات كبيرة". 
المصدر: اللواء
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