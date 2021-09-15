جلسة للحكومة اليوم في بعبدا

تعقد الحكومة جلسة، اليوم، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، لإقرار بيانها الوزاري الذي أنجزته، أمس، لجنة الصياغة، وفق ما ذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية.