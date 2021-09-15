لبنان

جلسة للحكومة اليوم في بعبدا

Lebanon 24
15-09-2021 | 19:27
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تعقد الحكومة جلسة، اليوم، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، لإقرار بيانها الوزاري الذي أنجزته، أمس، لجنة الصياغة، وفق ما ذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية.
المصدر: السياسة الكويتية
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