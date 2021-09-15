كتبت أنديرا مطر في "القبس" الكويتية: "النيّة الطيبة سرّعت بإنجاز البيان الوزاري لحكومة "العزم والأمل"، في 3 جلسات، على أن تُعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا لإقراره.وبانتظار نيل الحكومة الثقة، المؤمِّنة بنسبة كبيرة وفق المعطيات، لتنطلق بعدها الى خير العمل في ملفات شائكة وحارقة من مالية وكهربائية وبطاقة تمويلية".