التحقيق في انفجار المرفأ: دار الفتوى مستاءة من استدعاء دياب

كتبت" الاخبار": "يتفاعل مسار الاستدعاءات التي يوجهه القاضي طارق ا بيطار إلى المدعى عليهم في قضية انفجار المرفأ. فبعدَ إعلان رئيس الحكومة السابق حسان دياب سفره إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث سيبقى مدة 4 أسابيع كما أعلنَ أول من أمس، علمت "الأخبار" أن "النيابة العامة التمييزية بعدَ إصدار البيطار مذكرة إحضار جديدة في حق دياب، لم تُرسِل المذكرة إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتنفيذ، بل أرسلتها إلى جهاز أمن الدولة لتبليغ دياب بها. ومن المتوقع أن يجري تبليغ البيطار بأن دياب موجود خارج البلاد".

وعلمت "الأخبار" أن "مذكرة الإحضار التي أصدرها البيطار بحق دياب أثارت استياء دار الفتوى التي اعتبرت بأنها «تعدٍّ على موقع رمزي للطائفة السنية». وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذا الأمر جرى التداول فيه خلال الخلوة التي جمَعت أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالمفتي عبد اللطيف دريان، حيث جرى البحث في إمكانية إطلاق موقف في هذا الصدد".

وتتجه الأنظار اليوم إلى الجلسة المخصصة للاستماع إلى الوزير السابق يوسف فنيانوس، والتي جرى تأجيلها بعدَ أن تقدّم وكيلاه القانونيان بدفوع شكلية. وبحسب المعلومات "لن يحضر فنيانوس الجلسة، ومن المفترض أن ترسل النيابة العامة التمييزية للقاضي بيطار كتاباً جديداً تذكّره فيه بأن أمر الملاحقة هو من صلاحيات المجلس النيابي، ما قد يؤخر قراره بإصدار مذكرة إحضار أو توقيف في حقه".