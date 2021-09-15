26
o
بيروت
25
o
طرابلس
20
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الانتخابات النيابية "على نار حامية"... والبطاقة الممغنطة "في الثلاجة"
Lebanon 24
15-09-2021
|
23:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": يمكن تصور المشهد السياسي المقبل حيث سيجرّ المتحمسون لفتح صناديق الاقتراع، الباقين، لا سيما أولئك الذين يخشون من نتائجها، إلى ملعب الاستعدادات والتناتش على الأصوات التفضيلية، حتى لو انتهت الجولة بتمديد لبرلمان 2018. ولكن، وفق الوقائع المتاحة إلى الآن، فإنّ الاستحقاق النيابي وضع على نار حامية. فالمجتمع الدولي، والأوروبي تحديداً لن يتساهل مع احتمال تأجيله أو إلغائه، واذا كان قد فعلها مع مسألة تأليف الحكومة، فهو بلا شك، وفق مواكبي هذا الملف لن يكررها في ما خصّ الاستحقاق النيابي الذي يعتبره مفصلياً، ويعمل على فرضه بهذه الصيغة من خلال دعم بعض مجموعات الحراك المدني علّها تدخل التغيير إلى برلمان 2021.
يقول المتابعون إنّ الاوروبيين أكثر من جادين في استخدام سيف العقوبات الذي قرروا تسليطه فوق رقاب المنظومة السياسية، حيث يتردد أنّ بعض السياسيين تبلغوا فعلاً أنّ تأشيرات دخولهم إلى اوروبا معلّقة، فيما يبدو أنّ هناك جهداً دبلوماسياً خلف الكواليس لتأمين الاجماع في الاجتماع الأوروبي المرتقب خلال هذا الشهر، لإقرار إطار العقوبات على نحو حاسم. ما يعني أنّ العصا الأوروبية لم تعد تهويلية، وقد تتحول قريباً إلى أداة ضغط فعلية، لن يتردد أصحابها في استخدامها لفرض الانتخابات.
وحده احتمال ان تضيّع قوى الثامن من آذار أغلبيتها النيابية، هو الذي يجرّ إلى سيناريو تأجيل الانتخابات، ربطاً بامكانية خسارة تكتل لبنان القوي الكثير من أعضائه، إن لمصلحة "القوات" أو مجموعات الحراك المدني. حتى الآن، يقول المتابعون إنّ "التيار الوطني الحر" لا يملك قوة تعطيل هذا الاستحقاق خصوصاً وأنّ خصومه ينتظرونه على كوع التراجع ليقضموا من طبقه، فيما حماسة رئيس مجلس النواب نبيه بري للانتخابات، تدلّ على أنّ حسابات الثنائي الشيعي باتت تتخطى الأغلبية النيابية، لما هو أبعد من الحدود اللبنانية. وعليه، لا خوف لدى الثنائي من الخضوع لاختبار الصناديق اذا ما كان الأوروبيون متحمسين لها ويضعونها شرطاً لدعم لبنان.
أما البطاقة الممغنطة فدونها عقبات كثيرة، أولها التمويل اللازم لتغطية كلفة حوالى أربعة ملايين بطاقة، وثانيها الوقت اللازم لتأمينها لكل هؤلاء، فضلاً عن الكلفة التقنية والتنفيذية لتحضير مراكز الميغاسنتر وتجهيزها، أي مراكز الاقتراع الضخمة، كون البطاقة معمولة لهذا السيناريو... وكل ذلك يحتاج إلى تمويل ضخم فيما كان وزير الداخلية السابق يبحث عن مساعدة خارجية لتأمين الكلفة الأولية، وهي حوالى 20 مليون دولار لاجراء الانتخابات "بما تيسّر"، أما وضع البطاقة الممغنطة قيد التنفيذ وتجهيز الميغاسنتر فيحتاجان إلى عشرات ملايين الدولارات... في وقت لا تجد فيه دوائر النفوس الورق الكافي لطباعة اخراجات قيد لطالبيها
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. الدولار "بيرجع" 1500 ليرة في هذه الحالة
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. الدولار "بيرجع" 1500 ليرة في هذه الحالة
04:00 | 2021-09-16
16/09/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تبيعوا دولاراتكم... إنخفاض سعر الصرف مؤقت
Lebanon 24
لا تبيعوا دولاراتكم... إنخفاض سعر الصرف مؤقت
02:30 | 2021-09-16
16/09/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع المواطنين.. هذه الأسعار الجديدة للمحروقات
Lebanon 24
لجميع المواطنين.. هذه الأسعار الجديدة للمحروقات
14:00 | 2021-09-16
16/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل هكذا سيكون طقس شتاء 2022 في لبنان.. استعدوا لموسم استثنائي شبيه بالـ 2018!
Lebanon 24
بالتفاصيل هكذا سيكون طقس شتاء 2022 في لبنان.. استعدوا لموسم استثنائي شبيه بالـ 2018!
03:00 | 2021-09-16
16/09/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يخبئ الأسبوع الثالث من شهر أيلول للأبراج؟ إليكم توقعات ماغي فرح
Lebanon 24
ماذا يخبئ الأسبوع الثالث من شهر أيلول للأبراج؟ إليكم توقعات ماغي فرح
03:03 | 2021-09-16
16/09/2021 03:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:41 | 2021-09-16
جلسات متواصلة واجتماعات وزارية مصغّرة بعد نيل الثقة
17:35 | 2021-09-16
برّي قد يُحدّد موعد جلسة الثقة خلال الساعات المقبلة
17:27 | 2021-09-16
بيان "معاً للإنقاذ" بالإجماع مع إدخال تعديلات عليه
17:06 | 2021-09-16
تجاهل
17:02 | 2021-09-16
قلق في محلات الصيرفة
17:01 | 2021-09-16
"الشيوعي" أحيا ذكرى "جمول" في الصنائع
فيديو
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
17/09/2021 01:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
17/09/2021 01:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
05:00 | 2021-09-11
17/09/2021 01:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact