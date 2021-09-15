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لبنان
حكومة "الإنجازات المتواضعة" فهل تقطفها؟!
Lebanon 24
15-09-2021
|
23:57
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كتب جورج شاهين في" الجمهورية": ليس تكهناً الحديث الجاري عن احتمال نجاح الحكومة الميقاتية في تحقيق شيء متواضع مما يحتاجه اللبنانيون. فإضافة ساعة واحدة من الكهرباء ستعدّ إنجازاً، وقد استوت التحضيرات لترميم ما يمكن ترميمه وتقليص المآسي. فليس هناك من عذر امامها يحول دون أي خطوة ايجابية، فالمسرحان اللبناني والدولي يسمحان بها إن صدقت النيات، بعدما ثبت انّ حظوظ رئيسها تقدّمت على بقية الذين كُلّفوا المهمة. لماذا وكيف؟
يستذكر اللبنانيون منذ ايام التجربة التي خاضها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في إدارة الشأن العام، عقب اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما أنجزته حكومته يومها في فترة قياسية، سبقت التحضيرات لانتخابات العام 2005 النيابية. فاللبنانيون كانوا يحتاجون بعد مجزرة 14 شباط الكثير الكثير، وعلى اكثر من مستوى، وكان يمكن ارضاءهم بالنذر القليل مما يحتاجونه، وهو ما تحقق في اشهر قليلة.
وإن أعاد التاريخ نفسه في عقد ونصف من تاريخ لبنان المعاصر، فإنّ التجربة الميقاتية الحالية في الحكم قد تكون مناسبة لتكرار كثير مما حصل في الفترة القصيرة التي عاشها لبنان قبل 16 عاماً. فالمسرح اللبناني المنهار على اكثر من صعيد، يوفّر إمكان تحقيق بعض الإنجازات المتواضعة. فأياً كان شكلها ومضمونها، ستأتي بانطباعات ايجابية. وقد يسخر منها البعض إن تجاهلوا حاجة اللبنانيين راهناً الى كل شيء، من لقمة الخبز الى قارورة الغاز وحبة الدواء وصفيحة البنزين والمازوت وساعة إنارة إضافية، تفتح الطريق امام الحكومة الجديدة لتحصي إنجازاتها. ولن يتحقق ذلك ما لم يحفظ المسؤولون الدروس المستقاة من الرعاية الدولية والاقليمية، الى قادت الى ولادة هذه الحكومة، والتزموا بما تعهّدوا به في السرّ والعلن، امام من هدّد بالعقوبات وأوحى بالنصح والخطوات المتسارعة التي عبرت في لحظة اقليمية ودولية قد تكون نادرة، رغم عبور محطات مشابهة تجاوزها اللبنانيون بالمناكفات الشخصية التي قادتهم الى الفشل الذي لا يمكن تبريره.
عند هذه المعطيات، تشهد الصالونات السياسية والأندية الديبلوماسية مناقشات تتوسع في الحديث عن حجم المساعدات التي يمكن ان يتلقّاها لبنان إن أحسنت الحكومة القيام بما هو مطلوب منها، وفق سلّم اولويات حدّدها المجتمع الدولي، بمعاينته مظاهر الأزمات المتنامية، والتي لم يستطع اهل الحكم مواجهة اي منها، فتناسلت وانتقلت من قطاع الى آخر، على وقع سيل من الانهيارات المخيفة، وسط حال من الإنكار لم تنته، إلاّ بهزّ العصا في أكثر من محطة، وبمِهل فرضت تقليصاً للمطالب والأحلام التي منّن البعض بها نفسه، اياً كانت الكلفة، ليس على اللبنانيين فحسب، وانما على المجتمع الدولي الذي رعى المخارج الممكنة بأقل ما هو مطلوب، لوقف عملية الإعدام البطيئة للبنان واللبنانيين.
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