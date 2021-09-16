بالفيديو: وصول صهاريج المازوت الإيراني إلى الأراضي اللبنانية!

وصلت صباح اليوم أولى الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني الى منطقة حوش السيد علي في الهرمل والآتية من سوريا. وكانت وصلت شحنة المازوت الإيراني إلى بانياس السورية قبل يومين، وتم تفريغ حمولتها داخل الصهاريج التي ستنقل المادة براً إلى لبنان.

وعُلم ان كل صهريج يحمل نحو 50 ألف ليتر من مادة المازوت.

من جهة ثانية افدت قناة المنار، ان قافلة الصهاريج المحملة بالوقود الإيراني دخلت إلى الاراضي اللبنانية وباتت عند جسر العاصي.

وقسمت القافلة المحملة بالمازوت الإيراني إلى 4 أقسام وهي تدخل تباعاً إلى القرى والبلدات اللبنانية.

وفي معلومات خاصة لموقع "لبنان 24"، وصلت القافلة الاولى المؤلفة من 65 صهريجا من المازوت الايراني الى مستودعات البقاع، في حين سجل دخول القافلة الثانية المؤلفة من 65 صهريجاً أخر الاراضي اللبنانية محلة حوش السيد علي ـ الهرمل، وعزت مصادر خاصة وصول الكميات مع بعضها الى عدم المساهمة في حصول ازمة سير على الطرقات البقاعية.

وصول صهاريج المازوت الإيراني إلى الأراضي اللبنانية قادمة من سوريا pic.twitter.com/LKxk9B57ck — Lebanon 24 (@Lebanon24) September 16, 2021