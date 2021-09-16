انقلاب سيارة عند اوتوستراد القلمون

إصطدامت مركبة صغيرة بعدد من السيارات،ما ادى الى إنقلابها امام إحدى محطات البنزين على المسلك الغربي لأوتوستراد القلمون،وادى الحادث الى زحمة سير خانقة في المحلة.

واقتصرت الاضرار على الماديات