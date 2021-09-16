لبنان

انقلاب سيارة عند اوتوستراد القلمون

Lebanon 24
16-09-2021 | 00:56
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إصطدامت مركبة صغيرة بعدد من السيارات،ما ادى الى إنقلابها امام إحدى محطات البنزين على المسلك الغربي لأوتوستراد القلمون،وادى الحادث الى زحمة سير خانقة  في المحلة.
واقتصرت الاضرار على الماديات
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القلمون

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