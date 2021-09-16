اسعار السلع بدأت تنخفض ولكن...

أكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في حديث اذاعي لـ "صوت كل لبنان 93.9 أن "الأسعار بدأت تنخفض بشكل حاد وسينعكس ذلك على الرفوف".

وأضاف: نحن نعوّل كثيراً على تأليف الحكومة ونأمل استمرار انخفاض الدولار ولكن رفع الدعم هو مشكلة كبيرة وقد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مجدداً".