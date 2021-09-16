لبنان

اسعار السلع بدأت تنخفض ولكن...

Lebanon 24
16-09-2021 | 01:05
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أكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في حديث اذاعي لـ "صوت كل لبنان 93.9  أن "الأسعار بدأت تنخفض بشكل حاد وسينعكس ذلك على الرفوف".

وأضاف: نحن نعوّل كثيراً على تأليف الحكومة ونأمل استمرار انخفاض الدولار ولكن رفع الدعم هو مشكلة كبيرة وقد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مجدداً".
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