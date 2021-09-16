لبنان

لا تغيير في القانون وهذا هو المرجّح

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-09-2021 | 01:30
A-
A+
Doc-P-864351-637673773650987214.jpg
Doc-P-864351-637673773650987214.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

مما لا شك فيه أن البيان الوزاري سيؤكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ومما لا شك فيه أيضا ان المجتمع الدولي  يضغط على المعنيين في لبنان باتجاه إجراء انتخابات أيار 2022، بيد أن المفارقة تكمن  أن القوى السياسية كافة التي  تجاهر بضرورة إجراء الإنتخابات  النيابية تختلف في ما بينها حيال  القانون الحالي.

وفي هذا الاطار تعقد  في المجلس النيابي وبعيدا عن الاعلام جلسات  للجنة مصغرة تضم ممثلين عن المكونات الأساسية  بهدف البحث في القانون الانتخابي الذي يفترض ان تجري الانتخابات على أساسه ، فيما  لو حصلت، علما أن المعلومات تشير إلى صعوبة إقرار اي قانوني انتخابي جديد في ظل الخلاف العامودي الحاصل أو ما يسميه البعض الخلاف المسيحي _ الاسلامي، فبينما  يلتقي حزب القوات مع التيار الوطني الحر على أهمية هذا القانون النافذ، فإن قوى اخرى (حركة أمل تيار المستقبل  الحزب الاشتراكي) تعتبر أن هذا القانون لا يحقق صح التمثيل. وبالتالي فإن الترجيحات تشير إلى اضفاء بعض   التحسينات  على القانون النافذ،  وبحسب المعلومات فإن النقاش الدائر في اللجنة النيابية  يتصل بعدة نقاط أبرزها الصوت التفضيلي .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:41 | 2021-09-16
17:35 | 2021-09-16
17:27 | 2021-09-16
17:06 | 2021-09-16
17:02 | 2021-09-16
17:01 | 2021-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website