مأساة صباحية على أوتوستراد نهر الكلب - ذوق مصبح!

أنقذ عناصر من الدفاع المدني جريحاً من داخل سيارته، أصيب جراء تعرّضه لحادث سير وقع على أوتوستراد زوق مصبح - كسروان.وقد استعان العناصر بمعدات الإنقاذ الهيدروليكية للتمكن من تنفيذ المهمة نطراً لتضرر هياكل السيارات بشدة نتيجة قوة الحادث، كما أسفر الحادث عن سقوط قتيل.فيما تولّت جهات أخرى نقل الجريح والقتيل إلى المستشفى.