هل العراق مشارك في نقل النفط الايراني الى لبنان؟

يبدو ان عدد الصهاريج التي سيستخدمها "حزب الله" لنقل المحروقات الآتية من سوريا سيكون كبيرا، وفي حين قال الامين العام لـ"حزب الله" ان الدولة السورية قدمت هذه الآليات بهدف المساهمة بدعم الحزب، قالت مصادر مطلعة ان هناك صهاريج غير سورية ستشارك بعملية النقل.

واشارت المصادر الى ان "حزب الله" امّن عددا من الصهاريج من لبنان للمشاركة في عملية النقل من سوريا الى لبنان والتوزيع في الداخل اللبناني.

ولفتت المصادر ان بعض القوى العراقية قدمت بدورها صهاريج للمشاركة في العملية، لكن لم يتم الاعلان عنها نظرا للحساسيات الداخلية في العراق.