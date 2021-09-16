"الثورة" تتواصل مع الشيعة والسلاح بند اول

تتكثف الاتصالات بين بعض "قوى الثورة"التي تسعى لتشكيل لوائح موحدة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة في كل لبنان وبين مرشحين مفترضين من الطائفة الشيعية من دون ان تصل بعد الى تسوية كاملة.

وقالت مصادر مطلعة ان النقاش يدور حول الخطاب السياسي الذي ستطرحه هذه اللوائح، خصوصا انه لا يمكن للمرشحين الشيعة الاساسيين الدخول في لوائح تعلن رفضها لسلاح "حزب الله" علنا، لان هذا الخطاب سيؤدي الى خسارتهم شعبيا.

واعتبرت المصادر ان التواصل يحصل حتى اللحظة مع مرشحين جديين وتقليديين لهم تجارب انتخابية سابقة، لكن في حال فشلت هذه المفاوضات سيتم اللجوء الى مرشحين من الناشطين الشباب في صفوف الثورة.