في صور امن الدولة تضبط احد الصهاريج بسبب...

تمكنت المديرية العامة لأمن الدولة مكتب صورمن ضبط احد الصهاريج الذي كان يقوم بتفريغ كميات كبيرة من مادة البنزين في عدة اماكن من منطقة صور دون افراغها داخل محطات المحروقات ليتم بيعها لاحقاً في السوق السوداء وقد تم توقيف عدة اشخاص على صلة بالموضوع ، وبوشر التحقيق تحت اشراف القضاء المختص .