لبنان

ما جديد أزمة المحروقات؟

Lebanon 24
16-09-2021 | 02:25
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أفاد عضو نقابة أصحاب المحروقات جورج البراكس، في حديث إذاعي، بأن "الاتصالات تشير الى ان البواخر باقية على السعر المدعوم، وجدول تركيب الاسعار لا يوجد تغيير فيه"، مؤكدًا أنه "سيبقى على سعر 8000 ليرة".
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