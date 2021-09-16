ما جديد أزمة المحروقات؟

أفاد عضو نقابة أصحاب المحروقات جورج البراكس، في حديث إذاعي، بأن "الاتصالات تشير الى ان البواخر باقية على السعر المدعوم، وجدول تركيب الاسعار لا يوجد تغيير فيه"، مؤكدًا أنه "سيبقى على سعر 8000 ليرة".