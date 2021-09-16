لبنان

عبدالله: لخفض سن الإقتراع إلى الـ 18 عاماً واعتماد كوتا نسائية

Lebanon 24
16-09-2021 | 02:29
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غرّد النائب بلال عبدالله عبر "تويتر"، قائلاً: "وبما أن قانون الانتخابات الهجين الذي تتمسك به شريحة من اللبنانيين استجابة لهواجس حسن التمثيل، هو الذي سيعتمد مع بعض التعديلات غير الجوهرية، أصبح لزاما علينا خفض سن الإقتراع إلى الثامنة عشرة، واعتماد كوتا نسائية بنسبة ٣٠% كحد أدنى مرحليا. ولنبعد هذا التعديل عن أية حسابات طائفية!".
 
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