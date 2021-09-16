اجتماعات للبحث بالتدابير اللازمة في فصل الشتاء

يعقد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية في مكتبه صباح اليوم في الوزارة، فور تسلمه مهامه، وتجهيزا للبدء بفصل الشتاء، اجتماعات عدة مع المديرين العامين والاقليميين والمتعهدين المكلفين بموضوع أشغال وتعزيل وتصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية، لبحث الإجراءات والتدابير المطلوبة التي ستتخذ والمشاكل التي تعيق سير العمل حاليا.