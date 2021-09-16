بالجرم المشهود... مروّجا مخدّرات ينشطان في المتن وكسروان بقبضة شعبة المعلومات

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:نشط في الآونة الأخيرة شخصان بترويج المخدّرات في عدّة مناطق من قضائي المتن وكسروان.بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي من تحديد هويتَيهما، وهما:ع. ز. (من مواليد عام ۱۹۹5، سوري)س. د. (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري)بتاریخ 10-9-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفهما، بالجرم المشهود في محلة ضبية، أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن سيارة نوع مرسيدس، تم ضبطها.بتفتيشهما والسيارة ومنزل الموقوف الأوّل في بلدة حراجل، ضُبط /2،25/ كلغ كوكايين، /27/ غ. من حشيشة الكيف، موضّبة في أظرفة ومعدّة للترويج.بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات لصالح أحد التّجّار في مناطق مختلفة من المتن وکسروان.أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.