لبنان

الشتاء يبدأ باكراً هذا العام... وأيام ممطرة بانتظارنا!

Lebanon 24
16-09-2021 | 03:09
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة لطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع هطول أمطار خفيفة خلال الفترة الصباحية في المناطق الشمالية، يستقر الطقس تدريجا خلال فترة الظهيرة ويتحول الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية ومن دون تعديل في المناظق الساحلية والداخلية. كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس متقلب وممطر احيانا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الجمعة حيث يتحسن تدريجيا ويتحول مساء الى قليل الغيوم. (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر ايلول بين 24 و32).

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا من دون تعديل بدرجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا، تهطل امطار متفرقة ويحتمل أن تشتد غزارتها احيانا. كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا مع هطول أمطار خفيفة خلال الفترة الصباحية في المناطق الشمالية، يستقر الطقس تدريجيا خلال فترة الظهيرة ويتحول الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية ومن دون تعديل في المناظق الساحلية والداخلية. كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ومن دون تعديل في المناطق الساحلية، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ومن دون تعديل في المناطق الساحلية، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 24 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة، في الداخل من 15 الى 26 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة احيانا سرعتها بين 15 و40 كم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء ليلا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85%.
- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.
- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,22.
- ساعة غروب الشمس: 18,43.
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