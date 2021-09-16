تعاون بين OMT ومستشفى أوتيل ديو

أعلنت شركة OMT في بيان أنه "انطلاقا من حق الجميع في الحصول على خدمات الرعاية الصحية اللازمة بسرعة وبسهولة، وتحقيقا لمبدأ التضامن بين أفراد المجتمع وتفعيل المسؤولية الاجتماعية، تتعاون OMT مع مستشفى أوتيل ديو دو فرانس - الجامعة اليسوعية في إطار شراكة جديدة لتقديم باقة من الخدمات عبر شبكتها المنتشرة في كافة الأراضي اللبنانية".وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس إدارة المستشفى الأب اليسوعي سليم دكاش أكد أنه "عندما اختار المستشفى أن يعتمد OMT، إنما اختار مؤسسة مالية لتحويل الأموال منذ سنة 1998 لها تاريخ طويل في خدمة الناس والشركات والعائلات والجمعيات بأمانة وشفافية، لتأمين عيشهم وعطاءاتهم وتوظيفاتهم، بالتالي إن هدف الاتفاق بين الطرفين خدمة المرضى والموظفين والإداريين لتيسير أمورهم المالية اليومية في ظروف قاسية، حتى لو كنا لا نقبل بأن تكون الظروف هي التي تسيرنا وتضغط علينا. هذا الاتفاق يخفف عن كاهلنا وكاهل الموظف والمريض عناء الحياة ويفتح أمامنا باب العيش الكريم الأصيل".واعتبر رئيس مجلس إدارة OMT توفيق معوض أن "هذه الشراكة مع مستشفى أوتيل ديو دو فرانس هي الأولى من نوعها كونها تجمع ثلاث خدمات: تسديد فواتير الاستشفاء للمرضى وعائلاتهم، تسليم الرواتب للموظفين، وإمكان التبرع، لمن يرغب، لصندوق رعاية المرضى في المستشفى"، وأكد أن "هذا التعاون وسام تقدير تعتز وتفتخر به الشركة".