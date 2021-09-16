لبنان

أمن مخيم الرشيدية: لعدم الانجرار وراء أقلام لا يهمها استقرار المخيم

Lebanon 24
16-09-2021 | 03:20
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أشارت قيادة القوة الامنية الفلسطينية في مخيم الرشيدية في بيان، إلى ما ينشر "من تحريض ممنهج وغير مبرر ضد حركة "فتح" وقوات الامن الوطني الفلسطيني والقوة الأمنية في مخيم الرشيدية وتحميلها مسؤولية أي حدث أمني يقوم به مشبوهون لتوتير الوضع داخل المخيم"، ورأت أن "القوة الأمنية منذ ان كلفت من حركة "فتح" بهذه المهمة، عاهدت "الحفاظ على أمن شعبنا واستقرار مخيم الرشيدية، من العابثين والخارجين عن القانون والصف الوطني الفلسطيني".

وطلبت من "أبناء المخيم الشرفاء عدم الانجرار وراء أصحاب الأقلام المسمومة التى لا يهمها أمن المخيم واستقراره، والوقوف إلى جانبها امام هذه الهجمة الممنهجة والتحريض ضدها".

وأكدت أن "الحفاظ على الأمن والامان والاستقرار في المخيم، مسؤولية كل مناضل وكل شريف وأبناء مخيمنا الصامد".

وختمت معاهدة أهالي المخيم الاستمرار في عملها "من أجل حمايتهم مهما كلف الامر"، وانها سوف تتخذ الإجراءات اللازمة في حق كل مطلق رصاص".
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