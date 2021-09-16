لبنان

عون: كلام باسيل فيه توصيف للواقع من دون مواربة

Lebanon 24
16-09-2021 | 03:37
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أكد النائب سليم عون في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان" أن هناك "منحى ايجابيا في هذه المرحلة"، معتبرا أن "في نجاح الحكومة مصلحة للجميع". وأشار الى ان "حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ستحصل على الثقة مع اصوات تكتل لبنان القوي أو من دونها، لكن الاهم هو كيفية العمل والتعاون للنجاح ما بعد نيل الثقة".

وعن مواقف النائب جبران باسيل خصوصا تجاه الرئيس نبيه بري، نفى عون "تسجيل اي انتكاسة سياسية"، وشدد على أن "كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فيه توصيف للواقع من دون مواربة، ونحن بأمس الحاجة إلى قول الحقيقة وعلى الآخرين تقبلها".
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