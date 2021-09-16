لبنان

بعد دخول قافلة المازوت الأولى الأراضي اللبنانية.. ما مصير الثانية؟

Lebanon 24
16-09-2021 | 04:03
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وصلت القافلة الاولى المؤلفة من 65 صهريجا من المازوت الايراني الى مستودعات البقاع، في حين سجل دخول القافلة الثانية المؤلفة من 65 صهريجاً أخر الاراضي اللبنانية محلة حوش السيد علي ـ الهرمل، وعزت مصادر خاصة وصول الكميات في الوقت عينه الى عدم المساهمة في حصول ازمة سير على الطرقات البقاعية، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان 24". 
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