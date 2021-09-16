بعد دخول قافلة المازوت الأولى الأراضي اللبنانية.. ما مصير الثانية؟

وصلت القافلة الاولى المؤلفة من 65 صهريجا من المازوت الايراني الى مستودعات البقاع، في حين سجل دخول القافلة الثانية المؤلفة من 65 صهريجاً أخر الاراضي اللبنانية محلة حوش السيد علي ـ الهرمل، وعزت مصادر خاصة وصول الكميات في الوقت عينه الى عدم المساهمة في حصول ازمة سير على الطرقات البقاعية، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان 24".