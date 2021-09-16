قبلان: شكرًا طهران

توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في تصريح، بالشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية قائلا: " شكرا طهران، لأنك الشجاعة في زمن الانهزام، والغوث في زمن الحصار، والوفاء في زمن الخيانة، والعطاء في زمن المنع، شكرا للمقاومة التي تخوض غمار أكبر معارك التحرير الاقتصادي، والعين على إغاثة كل لبنان بكل طوائفه ومحافظاته، بعيدا من البازار السياسي، كما هو تاريخ المقاومة وإغاثتها، لأن لبنان بشراكته الوطنية ومشروع دولته الجامع درة هذا الشرق، ويجب أن نحمي هذه الدرة من ذئاب العالم".