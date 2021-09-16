لبنان

قبلان: شكرًا طهران

Lebanon 24
16-09-2021 | 04:09
A-
A+
Doc-P-864412-637673875055532596.jpg
Doc-P-864412-637673875055532596.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في تصريح، بالشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية قائلا: " شكرا طهران، لأنك الشجاعة في زمن الانهزام، والغوث في زمن الحصار، والوفاء في زمن الخيانة، والعطاء في زمن المنع، شكرا للمقاومة التي تخوض غمار أكبر معارك التحرير الاقتصادي، والعين على إغاثة كل لبنان بكل طوائفه ومحافظاته، بعيدا من البازار السياسي، كما هو تاريخ المقاومة وإغاثتها، لأن لبنان بشراكته الوطنية ومشروع دولته الجامع درة هذا الشرق، ويجب أن نحمي هذه الدرة من ذئاب العالم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:41 | 2021-09-16
17:35 | 2021-09-16
17:27 | 2021-09-16
17:06 | 2021-09-16
17:02 | 2021-09-16
17:01 | 2021-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website