تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 16/9/2021 ما بين الساعة 10.30 والساعة 12.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة علما الشعب".وفي بيان ثان، اشارت الى ان "طائرات تابعة للقوات الجوية ستقوم في تنفيذ رماية جوية نهارية وليلية، بتواريخ 21 و 22/9/2021، في حقل رماية العاقورة، بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية".واعلنت في بيان آخر انه "لغاية 17/9/2021، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية مزرعة حنوش - حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".كذلك اصدرت بيانا رابعا، افادت في خلاله ان "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 28/9/2021 ما بين الساعة 17.00 حتى الساعة 23.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".واعلنت في بيان خامس، انه "لغاية 25/9/2021 ما بين الساعة 8.00 حتى الساعة 22.00، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في مناطق: حامات، العاقورة، وطى الجوز، كفرفالوس، بولونيا، فيطرون، عين سعادة، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".وفي بيان سادس، اشارت الى ان "وحدة من الجيش ستقوم لغاية 17/9/2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 15.00 من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في منشآت الزهراني - كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".وختاما، اعلنت انه "لغاية 30/9/ 2021 ما بين الساعة 7.00 حتى الساعة 24.00، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في مناطق: السمرلاند-الجناح، الكرنتينا، العاقورة-أفقا-اللقلوق، بولونيا،الشواكير-المنشآت، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".