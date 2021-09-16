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لبنان
منعا للاحتكار.. دوريات لأمن الدولة في هذه المنطقة
Lebanon 24
16-09-2021
|
04:31
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نظم مكتب مديرية أمن الدولة في صور دوريات على محطات الوقود وواكب عملية تعبئة البنزين باشراف مدير المكتب الرائد فضل عباس، بعد أن شهدت محطات عدة إشكالات. وقد تمكن عناصر الامن من ضبط الامور واعادة الهدوء وتنظيم عملية التعبئة بالدور، وجالت الدوريات في المحطات للتأكد من سير عملها منعا للاحتكار ومحاربة السوق السوداء. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيب المواطنين.
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